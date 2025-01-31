İstanbul'da "Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalandı

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İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) arasında "Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Derneğin Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile TOGEMDER Başkanı Belma Sekmen protokole imza attı.

Törende konuşan Vali Gül, eğitimin üç ayağının olduğunu belirterek, "İyi okul yok. İyi öğrenci, iyi öğretmen ve iyi veli var. Fabrikadan çıkmış gibi iyi öğrenci, iyi öğretmen ya da iyi veli ortaya çıkmıyor, emek harcanması gerekiyor. Dünyanın en güzel okulunu yapsanız, en iyi okullarında öğretmenleri yetiştirseniz, en iyi şartlarda velilerimiz olsa bu kültürün oluşması için bir zaman ve emek gerekiyor. İşte burada sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarındaki bu işbirliği, yapılan çalışmalar, katkılar, eğitimin her alanında ciddi anlamda devletimizin, milletimizin yükünü almış oluyor." ifadelerini kullandı.

Gül, işbirliği için paydaşlara teşekkür ederek, projenin başarılı olmasını diledi.

"Aile, eğitim öğretim sürecinin en önemli parçası"

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, eğitimin hayatın bütün alanına dokunduğunu belirterek, bu sorumluluğu sivil toplumla yürütmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsatan Yentür, şunları dile getirdi:

"Aile de eğitim öğretim sürecinin en önemli parçası. Öğretmen, öğrenci, aile üçgeninden birisi eksik olursa bizim işlerimizin yürümesi mümkün değil. Bu noktada da işimizin başına biz öğretmen eğitimini koyduk, bir öğretmene dokunursak binlerce eve ve öğrenciye dokunmuş oluyoruz. Buranın, inşallah ikinci dönemde aynı zamanda öğretmenlerimizin eğitim, gelişim ve niteliksel katkı süreci için önemli bir merkez olacağını düşünüyoruz çünkü öğretmen hem veliyi, evi değiştirme ve dönüştürme hem de çocuklarımızın kalbiyle, aklıyla geleceği değiştirme enerjisine sahip. O yüzden öğretmenlerin yetkinliklerinin artırılması çok önemli."

Dernek Başkanı Sekmen de 2022'de imzaladıkları protokolü genişlettiklerini anlattı.

Yeni protokolle çocuklar, gençler, kadınlar ve toplumdaki dezavantajlı gruplar için birtakım çalışmalar ve projeler geliştirmeyi düşündüklerini dile getiren Sekmen, " Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütünün birlikte yaptığı çalışmalar, toplumun hayat standardını, yaşam kalitesini yükseltecektir." dedi.

Sekmen, geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

"Daha evvel TOGEMDER, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle çeşitli projeler yaptı. Bu projelerin şu anda birçoğunda hem semtimizde hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin başka yerlerinde oturan insanlara dokunduk ve faydalı geri dönüşler aldık. Son yaptığımız genel kurulla bizimle olan eğitimci yönetim kurulu üyelerimizle Milli Eğitim Müdürlüğünün kapsamı içerisindeki çalışmalarda daha etkin olmaya çalışacağız. Bu anlamda bugünkü protokol imza törenini çok önemsiyoruz."

İmza töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.