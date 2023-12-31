İstanbul'da ele geçirilen lüks otomobiller yılbaşında polis araçları olarak görev yapıyor
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen ve emniyetin kullanımına verilen lüks otomobiller, yılbaşında Taksim Meydanı'nda görevlendirildi. Vatandaşlar, lüks polis araçlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
İSTANBUL'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verilen lüks otomobiller yılbaşında görevde. Taksim
Meydanı'nda görevlendirilen araçlar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bazı vatandaşlar lüks polis araçlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: DHA