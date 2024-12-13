İstanbul'da Eşini 21 kez Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

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İstanbul'da boşanma aşamasındaki karısını 21 kez bıçaklayarak öldüren sanık, "eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci ile maktul Hanife Demirci'nin yakınları katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasına ek yapacağını belirterek, sanığın pişmanlık göstermeyerek eylemini tasarlayarak işlediğini, duruşma süresindeki davranışlarında da bu pişmanlığı samimi şekilde ortaya koymadığını belirtti.

Savcı, sanığın çocuklarının bakım ve gözetimini yapan eşine yönelik, çocuğunu bıraktığı okul dönüşünde gerçekleştirdiği bu eylemin kamu vicdanını derinden sarsacak şekilde korku ve dehşet yarattığını, bu tür eylemin sadece bireysel suç olmayıp kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi zedelediğini kaydetti. Savcı, cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesini, takdiri indirim uygulanmamasını istedi.

Son sözü sorulan Demirci, "Hakime hanım beni yavrularıma bağışlayın." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Demirci'nin "eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme verilen cezada takdiri indirim uygulamadı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Satı Mehmet Demirci'nin 11 Kasım 2021'de, iki çocukları bulunan 11 yıllık eşi Hanife Demirci ile boşanma davalarının çekişmeli olarak sürdüğü sırada eşini öldürdüğü belirtilmişti.

İddianamede sanığın, "eşini tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.