İstanbul'da Eşini ve Tartıştığı Kişiyi Bıçakla Öldürdüğü İddiasıyla Aranan Şüpheli Trabzon'da Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Eşini ve Tartıştığı Kişiyi Bıçakla Öldürdüğü İddiasıyla Aranan Şüpheli Trabzon'da Yakalandı

İstanbul\'da Eşini ve Tartıştığı Kişiyi Bıçakla Öldürdüğü İddiasıyla Aranan Şüpheli Trabzon\'da Yakalandı

İstanbul'da gerçekleşen cinayetlerin şüphelisi olan D.U, Trabzon'da polis tarafından yakalanarak İstanbul'a getirildi. Şüphelinin eşi ve tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia ediliyor. D.U'nun babası ise güvenlik kamerası görüntülerinde cinayet mahallinden ayrıldığı tespit edilerek gözaltına alındı.

30.05.2024 17:03
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İstanbul'da eşini ve tartıştığı bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, Trabzon'da gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Mayıs'ta Fatih'te Yedikule ve Topkapı mahallelerinde 2 kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda şüpheli D.U'nun, 2 yıldır evli olduğu yabancı uyruklu Z.N'yi ve eşiyle tanışmasından sorumlu tuttuğu Z.B'yi, bıçakla öldürdüğü tespit edildi.

Şüphelinin babası H.U, güvenlik kamerası görüntülerinde oğlundan bir süre önce cinayet mahallinden ayrıldığının belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. H.U, ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayet şüphelisi D.U. ise Trabzon'da polis ekiplerince yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Daha önce 2 suç kaydı olduğu belirlenen D.U, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, İstanbul, Trabzon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Eşini ve Tartıştığı Kişiyi Bıçakla Öldürdüğü İddiasıyla Aranan Şüpheli Trabzon'da Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Eşini ve Tartıştığı Kişiyi Bıçakla Öldürdüğü İddiasıyla Aranan Şüpheli Trabzon'da Yakalandı - Son Dakika
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