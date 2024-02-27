İstanbul\'da eski kız arkadaşın ölümü davasında baba ve oğula hapis cezası

İstanbul Sultangazi'de, Murathan Yılmaz'ın eski kız arkadaşının evinin önünde ölü bulunmasına ilişkin aynı aileden 3 kişinin yargılandığı davada, baba ve oğlu, "haksız tahrik" unsuru da gözetilerek 14 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Ejderha ile oğlu Mehmet Ejderha katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
Karar verileceği belirtilerek son sözleri sorulan sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, Ahmet Ejderha ile Mehmet Ejderha'yı "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapisle cezalandırdı ancak eylemin "haksız tahrik" altında işlendiği kanaatine vararak bu cezayı daha sonra 14 yıl 2'şer aya düşürdü.
"Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da sanıklara 11 ay 20'şer gün hapis cezası verilmesini kararlaştıran heyet, hükmün açıklanmasını denetim şartıyla geri bıraktı.
Heyet, aynı dosyada yargılanan anne Türkan Ejderha hakkında ise "kasten öldürme suçuna iştirak"ten delil yetersizliği gerekçesiyle beraat hükmü kurdu.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Ahmet Ejderha, eşi Türkan Ejderha ve oğulları Mehmet Ejderha'nın, 30 Mayıs 2022'de kızları Zehra Ejderha'yı rahatsız ettiğini öne sürdükleri eski erkek arkadaşı Murathan Yılmaz'ı evlerinin önünde gördükleri belirtilmişti.
Ahmet ve Mehmet Ejderha'nın fikir ve eylem birliği içerisinde maktule ateş ederek öldürdükleri öne sürülen iddianamede, Türkan Ejderha'nın ise silahlardan birini komşusuna vererek saklamasını istediği kaydedilmişti.
İddianamede, baba ve oğulun, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Anne Türkan Ejderha'nın da yardım eden sıfatıyla "kasten öldürme suçuna iştirak"ten 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.
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