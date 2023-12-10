İstanbul Valisi Davut Gül, belirlenen fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyattan ekmek satışı yapan 822 fırın hakkında tutanak tutulduğunu açıkladı.
İstanbul'da ekmek fırınları yakın takibe alındı. Ekiplerin gerçekleştirdiği fahiş fiyat denetimlerinde, belirlenen tarifeye uygun satış yapmayan ekmek fırınları tek tek belirlendi. Denetimlerle ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, fırınlara ceza kesileceğini belirtti.
Vali Davut Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."
Vali Davut Gül, geçtiğimiz gün İstanbul'da ekmek satış fiyatlarındaki farklılıklara değinmişti. İstanbul'da ekmek satış fiyatının 6,50 lira olduğunu aktaran Gül, "Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum" demişti.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da fahiş fiyatla ekmek satan 822 fırına ceza yolda - Son Dakika