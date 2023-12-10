İstanbul\'da fahiş fiyatla ekmek satan 822 fırına ceza yolda

İstanbul Valisi Davut Gül, belirlenen fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyattan ekmek satışı yapan 822 fırın hakkında tutanak tutulduğunu açıkladı.

İSTANBUL'DA FIRINLARA FAHİŞ FİYAT DENETİMİ

İstanbul'da ekmek fırınları yakın takibe alındı. Ekiplerin gerçekleştirdiği fahiş fiyat denetimlerinde, belirlenen tarifeye uygun satış yapmayan ekmek fırınları tek tek belirlendi. Denetimlerle ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, fırınlara ceza kesileceğini belirtti.

VALİ GÜL: 822 EKMEK FIRININA CEZA KESİLECEK

Vali Davut Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

FARKLI EKMEK FİYATLARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Vali Davut Gül, geçtiğimiz gün İstanbul'da ekmek satış fiyatlarındaki farklılıklara değinmişti. İstanbul'da ekmek satış fiyatının 6,50 lira olduğunu aktaran Gül, "Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum" demişti.