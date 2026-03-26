İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 17 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 17 Tutuklama

26.03.2026 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında 25 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, 19 şüpheli sağlık kontrolü sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik 17 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı anlaşılan, aralarında 7'si aktif, 4'ü ihraç kamu görevlisinin de bulunduğu 25 şüpheli tespit edilmişti.

Şüphelilerin, örgütsel ankesör-büfe arama kaydı bulunduğu, geçmiş yıllarda örgüt evlerinde kaldığı, örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kaydı ile Bank Asya'da hesabı olduğu belirlenmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 zanlı yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 17 Tutuklama - Son Dakika

Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
Cep telefonu elinden alınınca evden kaçan 13 yaşındaki kız aranıyor Cep telefonu elinden alınınca evden kaçan 13 yaşındaki kız aranıyor
UEFA’dan Fenerbahçe’ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı UEFA'dan Fenerbahçe'ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e suç duyurusu Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e suç duyurusu
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı

18:44
Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Romanya mücadelesinin ilk 11’leri
Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Romanya mücadelesinin ilk 11'leri
18:09
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
17:35
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 19:01:27. #.0.5#
SON DAKİKA: İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 17 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.