İstanbul'da "Filistin'in Yeniden İnşası İçin Küresel Vazifemiz" temasıyla zirve düzenlendi

Birikim Okulları ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) işbirliğiyle düzenlenen "5. Model Organization of Islamic Cooperation (MOIC) Zirvesi", " Filistin'in Yeniden İnşası İçin Küresel Vazifemiz" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi salonunda düzenlenen zirveye, 47 ülkeyi temsilen 57 öğrenci katıldı.

Zirvede konuşan Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Filistin'i gündemde tutmanın önem taşıdığını, burada kendisi için en onurlu sıfat olan "Özgürlük ve Sumud Filosu katılımcısı" olarak konuştuğunu belirtti.

Filistin'in özgürlüğü konusunda ümitvar olunması gerektiğini ifade eden Ün, Filistin'in özgürlüğüne aldıkları nefes kadar inanacaklarını söyledi.

Ün, gençlerin, Mavi Marmara'da İsrail saldırısında şehit düşen 19 yaşındaki Furkan Doğan'ı ilham olarak alması ve bundan vazgeçmemesi gerektiğini dile getirdi.

Filistin'in bu zamanın gençleri tarafından özgürleştirileceğine inandığını belirten Ün, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İslam dünyasının asırlardır görmediği bir diriliş yaşanıyor. Siz bu dirilişe hem şahitlik ediyor hem de fiilen yaşıyorsunuz. Allah'ın vaadi nettir. O, nurunu tamamlayacak ve İslam'ı hakim kılacaktır. Ben inanıyorum ki, bu vaadi gerçekleştirecek nesil tam olarak sizlersiniz. Bugün yaptığınız bu etkinlik, Filistin'in yeniden inşası için dertleniyor olmanız ve bunu hayatınızın parçası haline getirmeniz, zaten bu büyük dirilişin müjdecisi olduğunuzu gösteriyor."

Ün, "Gençler, Filistin ve Kudüs'e sarılın. Filistin'in bereketinden vazgeçmeyin. İnanın, ona dokunduğunuzda, Filistin için, Kudüs için mücadele ettiğinizde hayatınızın nasıl bereketlendiğini sizler de göreceksiniz." dedi.

Filistin Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Azmi Abu Ghazaleh de konuşmasında, İslam dünyasında birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çekerek, Filistin meselesinin yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm ümmetin ortak meselesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında yer aldığını ifade eden Abu Ghazaleh, bu desteğin Filistinliler için büyük moral ve umut kaynağı olduğunu dile getirdi.

İsrail'in uygulamalarını soykırım ve apartheid rejimi olarak nitelendiren Abu Ghazaleh, Filistin halkının özgürlüğüne kavuşmasının, direnişin sürdürülmesi, uluslararası farkındalığın artırılması ve Filistin'in yanında duran bu tür onurlu ve bilinçli buluşmaların çoğalmasıyla mümkün olacağını kaydetti.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Eğitim Direktörü Mohammed Hazimeh ise bu zirvenin, gençlerin eleştirel düşünme ve küresel sorumluluk bilincinin gelişmesine önemli katkılar sunan bir platform haline geldiğini belirtti.

Hazimeh, forum olarak gençleri pasif izleyici değil, aktif liderler olarak yetiştirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Şu anda 79 ülkede bin MOIC Üniversite Kulübü kurduklarını ifade eden Hazimeh, bu zirvenin Filistin'i unutmayan, zulüm karşısında sessiz kalmayan bilinçli bir neslin yetişmesine katkı sunmasını temenni ettiğini söyledi.

Birikim Okulları Genel Müdürü Ersan Bilgin, Filistin'de yaşanan zulmün yalnızca bölgesel bir sorun değil, adaletin ve uluslararası sistemin samimiyetinin sınandığı küresel bir mesele haline geldiğini ifade etti.

Bilgin, Filistin'in yeniden inşasının aslında insanlığın yeniden inşası olduğunu vurgulayarak, bu zirveyle farklı bakış açılarını bir araya getirerek ortak bir çözüm zemini oluşturmayı hedeflediklerini, adaletin ertelenemez, barışın vazgeçilemez olduğunu, Filistin'in yeniden inşası yolunda atılan her adımın daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunacağını dile getirdi.

Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy da Filistin'de çok büyük bir insanlık dramı olduğunu belirterek, "Dünya bir vicdan sınavı veriyor. Filistin davasının devamlı yanında olacak güçlü Türkiye ve o güçlü Türkiye'yi geleceğe taşıyan siz değerli gençler varsınız." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Filistin'in yeniden inşası sürecindeki küresel sorumluluklara ilişkin çözüm önerileri hakkında fikirlerini sundu.