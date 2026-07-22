İstanbul\'da Fırtına Çatıları Uçurdu

İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle Sarıyer'de bazı binaların çatıları uçtu. Olay yerine gelen ekipler çalışma yaparken, bazı binaların çatılarında ise hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerine Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle Sarıyer'de bazı binaların çatıları uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak tehlike oluşturan çatı parçalarına müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından bölgede oluşan tehlike giderilirken, binaların çatılarında ise hasar oluştu.