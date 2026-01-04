İstanbul'da Fırtına Etkili Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Fırtına Etkili Oluyor

04.01.2026 13:36  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’da etkili olan kuvvetli lodos, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Hava şartları nedeniyle Şehir Hatları’nın bazı seferleri iptal edilirken, sahil kesimde dalgaların boyu yer yer 10 metreye kadar ulaştı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Hava şartları nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edilirken, sahil kesimde dalgaların boyu yer yer 10 metreye kadar ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise bir motosiklet sürücüsü, metrobüsün yanında seyrederek rüzgarın etkisinden korunmaya çalıştı.

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına, bugün de şiddetini arttırarak devam ediyor.

Motosiklet sürücüleri ve yurttaşlar zor anlar yaşadı

Üsküdar Sahili'nde fırtınanın etkisiyle dalgaların boyu yer yer 10 metreye kadar ulaştı. Kaldırımda yürüyen yurttaşlar ise kıyıya vuran dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı yurttaşlar da dalgalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kuvvetli lodos motosiklet sürücülerine de zor anlar yaşattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyreden bir motosiklet sürücüsü, rüzgardan korunmak için metrobüs aracını kendisine siper etti.

Öte yandan Fatih Beyazıt Camisi'nin minaresinin üst kısmındaki kurşun kaplamanın da, lodosun etkisiyle söküldüğü görüldü.

Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi

Lodos deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, kentte hava muhalefeti sebebiyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağını bildirdi.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruya göre İptal edilen seferler şöyle:

"Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Adalar-Beşiktaş Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Kadıköy-Kabataş Hattı, Büyükada-Sedefadası Hattı, Kabataş-Kadıköy-Adalar Hattı, Kabataş-Çengelköy Hattı, Kadıköy-Beşiktaş Hattı, Kadıköy-Karaköy-Eminönü Hattı, Eminönü-Üsküdar Hattı, Bostancı-Adalar Ring Hattı, Eminönü-Rumelikağı Hattı seferlerinin Ortaköy uğramaları, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy Hattı, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı, Uzun Boğaz Turu, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp Hattı, Üsküdar-Haliç Hattı, Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı, Beykoz-Sarıyer Hattı, Üsküdar-Aşiyan Seferleri, Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı Seferleri, Kısa Boğaz Turu, Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Ring Hattı"

Açıklamada ayrıca Bebek-Anadolu Hisarı - Kanlıca - Emirgan hattı seferlerinin Emirgan iskelesine uğramasının yapılmayacağı, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferlerinin ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacağı, Küçüksu uğramasının yapılamayacağı aktarıldı.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, Denizcilik, Güvenlik, İstanbul, Fırtına, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Fırtına Etkili Oluyor - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 04:13:26. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Fırtına Etkili Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.