İstanbul\'da Fırtına ve Sağanak Yağış Bekleniyor

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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, AKOM'un yaptığı son meteorolojik tahminlere göre İstanbul'da yarın erken saatlerden itibaren rüzgar aralıklarla fırtına şeklinde esecek. Kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak yağmur geçişleri görülecek. Sabah saatlerinde kentin batısındaki ilçelerde görülecek yağışların öğle saatlerinde il geneline yayılarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına giriyor. Halihazırda il genelinde hafif şekilde görülen yağışların, Cumartesi (yarın) erken saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esecek rüzgar ile birlikte etkisini arttırması bekleniyor.

BATI İLÇELERİNDEN BAŞLIYOR

Cumartesi, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi kentin batısındaki ilçelerde başlaması beklenen sağanak yağmur geçişlerinin öğle saatlerine doğru il geneline yayılacağı, akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde (20-50kg/m2) etkili olacağı tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın cumartesi geç saatlerde etkisi kaybetmesi pazar günü itibari ile de şehri terk etmesi bekleniyor. Halihazırda 12-14°C aralığına gerileyen sıcaklıkların tekrar 20°C'lerin üzerine yükseleceği öngörülüyor.