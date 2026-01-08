Fırtına ve Yağış Öğle Saatlerinde İstanbul'da Etkisini Artırdı... İbb 3 Bin 927 Personel ve 1.865 Araçla Alarmda

(İSTANBUL) İstanbul genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle fırtına ve kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor. Sabaha karşı başlayan fırtına ve yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı. İBB ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı AKOM koordinasyonunda 3 bin 927 personel ve 1.865 araçla sahada görev yapıyor.

İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olmaya başlayan yağışlı ve soğuk hava sistemiyle birlikte, hafta başından bu yana 15–18°C aralığında seyreden hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla 8–10°C birden düşerek kış değerlerine gerilemesi öngörülüyor.

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin 22.00'ye kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor

Bugün sabah saatlerinden (08.00) itibaren etkisini artıran fırtınanın, öğle saatlerine (15.00) kadar Avrupa Yakası genelinde, Anadolu Yakası'nda ise Boğaz çevresi ve yüksek kesimlerde 50–90 km/s hızla esmesi bekleniyor. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin ise akşam saatlerine (22.00) kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

İBB ekipleri alar durumunda

Fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili tüm birimler uyarıldı ve alarm durumuna geçildi. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, İtfaiye, Park ve Bahçeler, Zabıta, Trafik, Yol Bakım, Atık Yönetimi, İSKİ, Şehir Hatları ve Halkla İlişkiler birimleriyle koordinasyon, saat 08.00 itibarıyla AKOM üzerinden yürütülüyor. İBB ekipleri, fırtına ve sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek risklere karşı 3.927 personel ve 1.865 araç/iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

69 olaya müdahale

Fırtına nedeniyle İBB komutalarına şu ana kadar toplam 69 olaya müdahale edildi. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 12 araçta hasar meydana geldi.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre meydana gelen olaylar şöyle:

26 ağaç devrilmesi ve dal kırılması

16 çatı uçması

23 tehlike arz eden parça

4 direk, tabela ve reklam panosu vb. olay

Korular ziyarete kapatıldı

Bölgelerde anlık olarak şiddetini artıran rüzgar nedeniyle, dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bazı korular tedbiren geçici süreyle ziyaretçi girişine kapatıldı.

Geçici olarak kapatılan alanlar şunlar:

Florya Atatürk Kent Ormanı

Yıldız Korusu

Büyükdere Atatürk Fidanlığı

Hidiv Korusu

Emirgan Korusu

Atatürk Kent Ormanı

Beykoz Korusu

Küçük Çamlıca Korusu

Büyük Çamlıca Korusu

Fethi Paşa Korusu

Teleferik ve deniz ulaşımında aksamalar

Saat 09.00 itibarıyla Maçka ve Eyüpsultan teleferik seferleri işletmeye kapatıldı. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları seferlerinin tamamında sefer iptalleri yaşanıyor. Beşiktaş İskelesi'nde deniz kabarması kaynaklı su baskını meydana gelirken, iskele tedbir amaçlı olarak işletmeye kapatıldı.