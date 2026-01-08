Fırtına ve Yağış Öğle Saatlerinde İstanbul'da Etkisini Artırdı... İbb 3 Bin 927 Personel ve 1.865 Araçla Alarmda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fırtına ve Yağış Öğle Saatlerinde İstanbul'da Etkisini Artırdı... İbb 3 Bin 927 Personel ve 1.865 Araçla Alarmda

08.01.2026 13:37  Güncelleme: 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle fırtına etkili oluyor. İBB ekipleri, 3.927 personel ve 1.865 araçla sahada görev yaparken, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

(İSTANBUL) İstanbul genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle fırtına ve kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor. Sabaha karşı başlayan fırtına ve yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı. İBB ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı AKOM koordinasyonunda 3 bin 927 personel ve 1.865 araçla sahada görev yapıyor.

İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olmaya başlayan yağışlı ve soğuk hava sistemiyle birlikte, hafta başından bu yana 15–18°C aralığında seyreden hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla 8–10°C birden düşerek kış değerlerine gerilemesi öngörülüyor.

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin 22.00'ye kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor

Bugün sabah saatlerinden (08.00) itibaren etkisini artıran fırtınanın, öğle saatlerine (15.00) kadar Avrupa Yakası genelinde, Anadolu Yakası'nda ise Boğaz çevresi ve yüksek kesimlerde 50–90 km/s hızla esmesi bekleniyor. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin ise akşam saatlerine (22.00) kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

İBB ekipleri alar durumunda

Fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgili tüm birimler uyarıldı ve alarm durumuna geçildi. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, İtfaiye, Park ve Bahçeler, Zabıta, Trafik, Yol Bakım, Atık Yönetimi, İSKİ, Şehir Hatları ve Halkla İlişkiler birimleriyle koordinasyon, saat 08.00 itibarıyla AKOM üzerinden yürütülüyor. İBB ekipleri, fırtına ve sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek risklere karşı 3.927 personel ve 1.865 araç/iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

69 olaya müdahale

Fırtına nedeniyle İBB komutalarına şu ana kadar toplam 69 olaya müdahale edildi. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle 12 araçta hasar meydana geldi.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre meydana gelen olaylar şöyle:

26 ağaç devrilmesi ve dal kırılması

16 çatı uçması

23 tehlike arz eden parça

4 direk, tabela ve reklam panosu vb. olay

Korular ziyarete kapatıldı

Bölgelerde anlık olarak şiddetini artıran rüzgar nedeniyle, dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bazı korular tedbiren geçici süreyle ziyaretçi girişine kapatıldı.

Geçici olarak kapatılan alanlar şunlar:

Florya Atatürk Kent Ormanı

Yıldız Korusu

Büyükdere Atatürk Fidanlığı

Hidiv Korusu

Emirgan Korusu

Atatürk Kent Ormanı

Beykoz Korusu

Küçük Çamlıca Korusu

Büyük Çamlıca Korusu

Fethi Paşa Korusu

Teleferik ve deniz ulaşımında aksamalar

Saat 09.00 itibarıyla Maçka ve Eyüpsultan teleferik seferleri işletmeye kapatıldı. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları seferlerinin tamamında sefer iptalleri yaşanıyor. Beşiktaş İskelesi'nde deniz kabarması kaynaklı su baskını meydana gelirken, iskele tedbir amaçlı olarak işletmeye kapatıldı.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, Balkanlar, Güvenlik, İstanbul, Fırtına, Fırtına, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırtına ve Yağış Öğle Saatlerinde İstanbul'da Etkisini Artırdı... İbb 3 Bin 927 Personel ve 1.865 Araçla Alarmda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:19:44. #7.11#
SON DAKİKA: Fırtına ve Yağış Öğle Saatlerinde İstanbul'da Etkisini Artırdı... İbb 3 Bin 927 Personel ve 1.865 Araçla Alarmda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.