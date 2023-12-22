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İstanbul'da fırtınalı hava uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'da fırtınalı hava uyarısı

İstanbul'da fırtınalı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtilerek, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

22.12.2023 - 16:37,
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İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da fırtınalı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağını belirtilerek, fırtınaya karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

AKOM'dan uyarı geldi: İstanbul'da fırtına etkili olacak

YARIN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Merkezden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenip kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.

AKOM'dan uyarı geldi: İstanbul'da fırtına etkili olacak

Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak geçişleri yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul\'da fırtınalı hava uyarısı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da fırtınalı hava uyarısı - Son Dakika
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