İstanbul'da Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: 42 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: 42 Tutuklama

İstanbul'da forex dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 42'si tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, müştekilerin para gönderdiği hesapların paravan şirketlere ait olduğu ve paraların kripto para borsalarına transfer edildiği tespit edildi. Şüphelilerin çağrı merkezi kanalıyla vatandaşları sisteme dahil ederek forex yapılanması oluşturdukları belirlendi. Suç örgütünün yaklaşık 3 milyar lira değerinde işlem yaptığı ve toplamda 8 milyon 681 bin 147 lira dolandırdığı ortaya çıktı. Operasyon sonucunda tutuklanan şüpheli sayısı 42'ye yükseldi.

13.06.2024 23:57
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İstanbul'da forex dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 42'si tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Araştırmada, müştekilerin para gönderdiği hesapların paravan şirketlere ait olduğu, gerçek kişilerin hesaplarına aktarılan bu tutarların daha sonra kripto para borsalarına transfer edildiği, paraların bir kısmının da bankalardan nakit olarak çekildiği tespit edildi.

17 şüphelinin nakit olarak çektikleri paraları para toplama ofislerine götürdüğü, paraların izini kaybettirebilmek için farklı kişi ve şirket hesaplarına transfer ettiği anlaşıldı.

Şüphelilerin daha sonra çağrı merkezi kanalıyla vatandaşları kar vaadiyle sisteme dahil ederek, forex yapılanması oluşturdukları tespit edildi.

Suç örgütü üyelerinden bir kısmının çağrı merkezi, bir kısmının ise finansal yapılanmayı oluşturdukları, örgüt elebaşının kendisine tabi yöneticilerle tüm bu ağı yönettiği belirlendi.

Suç örgütünün birçok vatandaşı mağdur ettiği, gönderilen paraların işlem açıklamalarının farklı forex açıklamaları olduğu anlaşılırken, şirket hesaplarında dönen tutarın yaklaşık 3 milyar lira olduğu tespit edildi.

Soruşturma dosyasına dahil edilen 9 farklı eylemde şüphelilerin mağdurları toplam 8 milyon 681 bin 147 lira dolandırdığı anlaşıldı.

Örgüt elebaşı ve 13 örgüt yöneticisi olmak üzere toplam 125 şüpheliden oluşan suç örgütünün kontrolünde 2 finans ofisi ve 2 çağrı merkezi bulunduğu, buralarda 33 şüphelinin faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Dolandırıcılık eylemlerinde banka hesapları kullanılmak üzere 45 paravan şirket kurulduğu, bu şirketlerin yetkilisi olarak 44 şüphelinin bulunduğu anlaşıldı. Ayrıca şahsi banka hesaplarını kullandıran 33 kişinin tespiti yapıldı.

Soruşturma kapsamında 10 Haziran'da düzenlenen operasyonda 99 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 64'ü emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine gönderildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklandı.

Bu arada, önceki gün adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı, soruşturmadaki tutuklu sayısının 62'ye yükseldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: 42 Tutuklama - Son Dakika

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