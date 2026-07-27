Kentlerin geleceği için çalışan uzmanlar İstanbul\'da buluşuyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Uluslararası Kent Profesyonelleri Forumu (IUPF) iş birliğiyle ekim ayında "Geleceğin Toplulukları Forumu 2026"ya ev sahipliği yapacak.

İBB'ye bağlı İPA, Fransa merkezli Uluslararası Kent Profesyonelleri Forumu (International Urban Professionals Forum-IUPF) ile birlikte "Geleceğin Toplulukları Forumu 2026" etkinliğini düzenleyecek. Kentlerin ve bölgelerin geleceğine ilişkin çalışan profesyonelleri, araştırmacıları, kurumları ve topluluk temsilcilerini bir araya getiren gönüllü ve küresel bir mesleki iş birliği ağı olan IUPF ile ortaklaşa hayata geçirilecek forum, 7-9 Ekim arasında İPA Kampüs Florya'da gerçekleştirilecek.

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile İPA tarafından yürütülen "İstanbul Plan 2050" çalışmaları kapsamında düzenlenecek forumun teması, "İstanbul 2050: Yerel Yaratıcılık ile Küresel Politika Arasında Köprü Kurmak" olarak belirlendi.

Forumun, kentlerin karşı karşıya olduğu ortak sorunlara yönelik yerel ölçekte geliştirilen yaratıcı uygulamaları görünür kılan ve farklı ülkelerden deneyimlerin paylaşılmasını sağlayan bir platform olması hedefleniyor. Aynı zamanda bu deneyimlerin uluslararası politika tartışmalarıyla buluşturulması ve kentlerin geleceğine ilişkin ortak çözüm arayışlarına katkı sunması amaçlanıyor.

"FORUMDA NELER KONUŞULACAK"

Forumda, "Kentsel Değişimin Alanları", "Kentsel Yaşamı Onarmak", "Tasarım Yoluyla Birlikte Yaşam", "Adil ve Yaşanabilir Bir Metropol Geleceğine Doğru" ana başlıklarıyla düzenlenecek. Oturumlarda metropollerde sürdürülebilir kalkınma, topluluk temelli kentsel inovasyon, çeşitlilik, güven, ortak akla dayalı kentsel yönetişim, konut, refah, müşterekler ve mekânsal adalet tartışılacak. Farklı ülkelerden katılımcılar, kentlerin karşı karşıya olduğu belirsizlikler, iklim krizi, ekonomik eşitsizlikler, barınma sorunları ve toplumsal kırılganlıklar karşısında geliştirilen yerel uygulamaları paylaşacak.

"GENÇ PROFESYONELLER İSTANBUL'U BİR KENT LABORATUVARI OLARAK ELE ALACAK"

İPA ve IUPF, forum öncesinde Salzburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle Genç Profesyoneller Atölyesi düzenleyecek. 2-6 Ekim arasında gerçekleştirilecek atölyede katılımcılar, gerçek dünyadaki kentsel sorunları inceleyecek. İstanbul'u bir kent laboratuvarı olarak ele alacak katılımcılar, dirençli bölgeler oluşturmaya yönelik pratik stratejiler geliştirecek.

Atölyeye şehir planlama, mimarlık, sosyoloji, coğrafya veya topluluk örgütlenmesi alanlarında çalışan ya da lisansüstü eğitim gören, dünyanın farklı ülkelerinden 35 yaş altı genç profesyoneller katılabilecek.

Genç Profesyoneller Atölyesi kapsamında geliştirilen çalışmalar ve politika önerilerinin, 7-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Geleceğin Toplulukları Forumu 2026 kapsamında uluslararası katılımcılarla paylaşılması planlanıyor.