AK Parti Gençlik Kolları İstanbul'da Sahur Programı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Gençlik Kolları İstanbul'da Sahur Programı Düzenledi

AK Parti Gençlik Kolları İstanbul\'da Sahur Programı Düzenledi
01.03.2026 03:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İstanbul'da partisinin İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen sahur programına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İstanbul'da partisinin İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen sahur programına katıldı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından İl Başkanlığı binasında "İstanbul Gençlik Vefa Sahuru" programı düzenlendi.

Büyükgümüş, burada partililere hitaben yaptığı konuşmada, milletin gönlüne girmek için mahalle mahalle, sokak sokak, ilçe ilçe yaptıkları her programın amacına ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği değerin önemine değinen Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Gençlik kollarımızı İstanbul'da var eden kıymetli büyüklerimin önünde saygıyla eğiliyorum. Liderimiz, gençlikle beraber geleceğe yürümeye ve tüm dünya mazlumlarının umudu olmaya Allah'ın izniyle devam edecek. İstanbul'da ak gençlik var olduğu müddetçe, böyle birlik ve beraberlikte buluşup inşallah yeni hedefleri, yeni hayalleri tespit ettikçe, ak gençlikle her buluşmamız dava şuurumuzu, birliğimizi ve beraberliği yeniden teyit ettiği müddetçe bu yürüyüş Allah'ın izniyle menziline ulaşacaktır."

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de gençlik kolları ailesinde isimlerin değişmesinin, hizmet anlayışını değiştirmediğini ifade etti.

Gençlik kollarının kutlu bir yürüyüş içerisinde olduğunu anımsatan İbiş, "Bugün hamdolsun İstanbul gençlik kollarımız, gümbür gümbür yoluna devam ediyor. Hemen hemen her gün, her hafta ayrı bir çalışma yapılıyor. Görevdeki isimler değişse de heyecan değişmiyor, projeler değişse de çalışmaların isimleri değişse de buradaki kardeşlik ruhu asla değişmiyor." diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gençler ve İstanbullular olarak vefa borçlarının olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın, büyük bir vefa örneği gösterdiğini vurgulayan Özdemir, "Cumhurbaşkanımız ömründen, ailesinden, eşinden ve her şeyinden feda ederek çok büyük bir yükü omuzlamış ve halen omuzlarında bu yükü çekmeye devam ediyor. Biz onun evlatları olarak, partinin genç jenerasyonu olarak Cumhurbaşkanımızın omuzundan 1 gram o yükten alıp onu hafifletiyorsak ne mutlu bize." dedi.

Konuşmaların ardından programa katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Ahmet Büyükgümüş, Yerel Haberler, Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Gençlik, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Gençlik Kolları İstanbul'da Sahur Programı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

05:06
Ali Hamaney kimdir
Ali Hamaney kimdir?
04:47
İran: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
İran: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
02:20
Fas’ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi
Fas'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere müdahale edildi
23:44
Hamaney’in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 05:20:37. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Gençlik Kolları İstanbul'da Sahur Programı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.