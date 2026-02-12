İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
12.02.2026 15:31
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yapan 12 şüpheli yakalandı, 9'u tutuklandı, çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik faaliyetleri yürüten şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda sahte pasaport, kimlik ve vize etiketi ile belge üretiminde kullanılan ekipman ele geçirilirken, şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce, 'Resmi Belgede Sahtecilik' yöntemiyle gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında bir şüphelinin Fatih'te sahte pasaport, kimlik kartı ve vize etiketi gibi belgelerin teslimatını yaptığı tespit edildi. Şüpheliden sahte pasaport ve kimlik kartı temin ettiği belirlenen 2 kişi 28 Ocak'ta yakalanırken, üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada 19 sahte belge ele geçirildi. Sahte belgelerin teslimatını yaptığı belirlenen 1 şüpheli, ikamet adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 134 sahte pasaport, 26 kimlik kartı ve sürücü belgesi ile 41 vize etiketi ele geçirildi.

6 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Devam eden çalışmalarda, şüpheliyle birlikte hareket ettiği belirlenen 9 kişinin yakalanmasına yönelik Beylikdüzü, Fatih, Kağıthane, Sultangazi, Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; farklı ülkelere ait 532 pasaport, 93 kimlik kartı ve sürücü belgesi, 110 vize etiketi, bilgisayarlar, yazıcılar, mor ışık cihazları, kart basım makineleri, lazer kazıma ve markalama cihazı, milimetrik kesim cihazı, gravür makinesi, laminasyon cihazları, sıcak baskı makinesi, tarayıcılar ve NFC cihazları ele geçirildi. Bunların yanında 15 bin adet pasaport yapımında kullanılan değerli kağıt, 4 bin 100 pasaport dış deri kapağı, 200 hologram, 600 laminasyon filmi, 11 bin 150 pasaport iç sayfası, 90 metal kalıp ile pasaport ve kimlik yapımında kullanılan çok sayıda materyal de ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 12 şüpheli, 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan adli makamlara sevk edildi. 12 şüpheliden 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

SON DAKİKA: İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
