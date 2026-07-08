İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul'da bir takside 4 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin organizatör olduğu iddia edilen şüpheli ile taksinin sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan saha analizleri ile teknik ve fiziki takibin sonucunda seyir halindeki bir taksi durduruldu.

Ekiplerce yapılan kontrollerde araç içerisinde 4 düzensiz göçmen yakalanırken sürücü gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında düzensiz göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için organizatör ile anlaştıkları, durdurulan aracın kişileri sınıra kadar götürmesi için tutulduğu belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen organizatör A.Z. ise Avcılar'da ekiplerce gözaltına alındı. Adresindeki aramalarda ise 48 bin 350 lira, 365 avro ile 2 sahte pasaport ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.