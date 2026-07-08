İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
08.07.2026 12:11
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İstanbul'da düzenlenen operasyonla 4 göçmen ve bir kaçakçılık şüphelisi yakalandı.

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda, takibe alınarak durdurulan bir ticari araçta 4 göçmen ve 1 şüpheli yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kaçakçılığı organize ettiği belirlenen A.Z. isimli şüpheliyi Avcılar'daki ikametinde gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından dün saat 00.45 sıralarında belirlenen bir taksiyi izlemeye aldı. Polisler, bir süre sonra aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 göçmen ile sürücü koltuğundaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

AVRUPA'YA GİTMEK İÇİN KİŞİ BAŞI 250 AVRO

Polis ekiplerinin derinleştirdiği araştırmada, göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek amacıyla şüphelilerle kişi başı 230 ile 250 avro arasında değişen fiyatlarla anlaştıkları ortaya çıktı. Durdurulan taksinin ise göçmenleri sınıra nakletmek üzere organizatör tarafından temin edildiği belirlendi. Çalışmaların devamında, kaçakçılık örgütünün elebaşı olduğu tespit edilen A.Z.'nin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Şüphelinin Avcılar'da bulunan ikamet adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda A.Z. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 48 bin 350 lir, 365 avro nakit para ile 2 sahte pasaport ve cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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