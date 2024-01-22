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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen Kalkan-10 Operasyonu'nda 9 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu. Operasyon sonucunda 6 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca, operasyonlarda suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araca el konuldu. Bakan Yerlikaya, insan kaçakçılığına karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

İstanbul\'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı
22.01.2024 - 08:23,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki Kalkan-10 Operasyonu'nda 9 göçmen kaçakçısının yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 6'sının tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araca el konulduğunu aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu düzenleyen güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, operasyonun görüntülerini de paylaşarak, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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