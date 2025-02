İstanbul\'da Gönüllü Arama Kurtarma Personeline Eğitim Sonrası Arma Teslimi

Güncel

İSTANBUL, İSTANBUL'da AFAD'ın eğitimlerini tamamlayan gönüllü arama kurtarma personellerine armaları teslim edildi. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Eğitim almamış, akredite olmamış gönüllülerin, iyi niyetinin ötesindeki yeteneklerini bilmiyoruz. İyi niyetle yardım yapmak isterken zarar verebilir. Bu yüzden iyi günlerimizde eğitim alarak kaza, bela olduğunda el uzatmak bizim görevimizdir" dedi.

AFAD İstanbul İl Müdürlüğü tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Arma Teslim Töreni'nde, 72 yeni arama kurtarma ekibi akredite edilerek armalarını teslim aldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, davetliler ve arma takmaya hak kazanan gönüllüler katıldı. Törende arma takmaya hak kazananlarla birlikte İstanbul'da gönüllü akredite arama kurtarma personeli sayısı 96 ekip halinde toplam 2 bin 184'e yükseldi.

'HEM EĞİİTİMLİ HEM DE AKREDİTE OLMUŞ GÖNÜLLÜLERE İHTİYACIMIZ VAR'

Programda konuşan İstanbul Valis Davut Gül, "Aslında bizler bir ailenin bir parçası gibiyiz. Burada yaptığımız işlerde afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası olmak üzere çeşitli çalışmalarımız var. Her biriniz, mutlaka önemli bir kısmınız, 6 Şubat başta olmak üzere alanda bunu yaşayıp ve bizzat uygulayan kişilersiniz. Biz de deprem bölgesindeydik. Gördüklerimiz var, yaşadıklarımız var ve tecrübe ettiklerimiz var. Özeti şu; kamu görevlisi olarak afet durumunda her yere yetişme ihtimaliniz yok. On binlerce kişiye ihtiyaç var. Yüz binlerce kişiye ihtiyaç var. Burada gönüllülere ihtiyacımız var. Gönüllü olmak çok kıymetli, ama gönüllü ve eğitimliyseniz işe yararsınız. Gönüllü, eğitimli, aynı zamanda akrediteyseniz, AFAD'ın profesyonel personellerinin yaptığı üç aşağı beş yukarı her şeyi yapabilecek durumdasınız. Vatandaşlar en kötü durumda ya AFAD'ın personelini ya da akredite olmuş sivil toplum kuruluşları, arama kurtarma birliklerini görmek istiyor" dedi.

'AYNI HATALARI YAPMADAN DAHA İYİSİNİ YAPMAMIZ GEREKİYOR'

Eğitim almamış gönüllülerin sahada hata yapabildiğini belirten Vali Gül, "Çoğu zaman alanda karşılaştığımız şey, gönüllü insanlar bir araya gelmiş, gerçekten yardım etmek istiyorlar, ama o enkazı, oradaki kurtarılması gereken vatandaşlarımızı gönül rahatlığıyla gönüllülerimize teslim edemiyoruz. Çünkü akredite olmamış, iyi niyetinin ötesinde yeteneklerini bilmiyoruz. İyi niyetle yardım yapmak isterken, kurtarma yapmak isterken zarar verebilir. Kimi zaman çadır kurulmasından, yardımların dağıtılması, vatandaşlarımızın koordine edilmesi, bir bardak suyun verilmesi, bir bardak çorbanın verilmesi bile eğitimini almadıysanız alanda sadece izlediğiniz, fotoğraf çektiğiniz, video çektiğiniz ve sıkıntıları paylaştığınız bir durumdan öteye gitmiyor. Bu açıdan herhangi bir problem olmadan, herhangi bir sıkıntı yaşamadan, iyi günlerimizde eğitim alarak, tatbikat yaparak, akredite ekiplerimizi oluşturarak, risklerimizi azaltarak ve kaza, bela olduğunda da hem yaşadığımız yerlerde hem de en yakın gidebileceğimiz yerlere el uzatmak bizim hem hukuki görevimiz hem vicdani görevimizdir. Sizlerin bu açıdan gönüllüğünüz çok kıymetli. Sizlere öncülük eden belediyelerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve burada ismini saymadığımız her bir kurumumuzun katkıları çok önemli. Allah bir daha memleketimize bu ölçekte bir kaza bela yaşatmasın. Ama olurda başımıza bir iş gelirse yaşadıklarımızdan tecrübe geçirerek, tecrübe alarak aynı hataları yapmadan aynı sıkıntıları yaşamadan daha iyisini yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.