İstanbul\'da Güneşli Gün Keyfi

17.05.2026 16:00
İstanbul'da pazar günü sahiller dolup taştı. Vatandaşlar yürüyüş yaptı, piknik yaptı.

İSTANBUL' da pazar günü güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenler Bebek Sahili'ne akın etti. Kimileri sahilde yürüyüş yaparken kimileri ise balık tutmayı tercih etti. Piknik yapıp kitap okuyanların güneşli havanın keyfini çıkarırken, sahildeki yoğunluk öğle saatlerinde daha da arttı.

Pzar günü güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Kimi vatandaşlar sahil boyunca yürüyüş yaparken kimileri ise balık tutmayı tercih etti. Banklarda oturanlar boğaz manzarasının keyfinin sürerken, piknik alanlarında dinlenenler ise güneşli havanın keyfinin çıkardı. Özellikle öğle saatlerinde sahil boyunca yoğunluk artarken sandalyesini ve şezlongunu alanlar piknik yaparken, kimi vatandaşlar ise güneşlenerek kitap okudu.

'YAZI ÇOK ÖZLEDİK'

Sahilde piknik yapan Tevfik Şahin, "Uzun bir kışın ardından buradayız. İnşallah daha güzel olur. Evet, özledik. Denize girmeyi, yüzmeyi, adalara gitmeyi özledik" ifadelerini kullandı. Fırat Çürük ise, "İstanbul'da, Boğaz'da güneşli havanın tadını gerçekten bugün evlerden dışarı çıktığımızda hissediyoruz. Yalnız, hava şartları nedeniyle tam güneşi görmesek de boğaz çocuğu olduğumuz için bu güzel havanın tadını her zaman çıkarıyoruz. 'Geç gelen yaz, geç de gider' derler büyüklerimiz. Büyük ihtimalle bu sene yazımız bayağı uzun sürecek. Onun da meyvelerini tek tek yiyeceğiz büyük ihtimalle. Özledik, çok özledik. Yani biz yaz çocuğuyuz. Aslında ben kış çocuğuyum aynı zamanda ama yazı da seviyorum, kışı da seviyorum, fark etmiyor ama yaz da tabii ki değişilmez" dedi.

'ENERJİMİZİ TAZELEMEYE GELDİK'

Eşiyle Bebek Sahili'nde yürüyüş yapan Yaşar Topaloğlu ise, "Gerçekten güneşi özledik. Çok sıkı bir kış olmamasına rağmen yağmurlarla boğuştuk. Şu anda baharı ve yazı hissediyoruz, çok güzel. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Bayramda güneşli bir yerlere gitmeyi düşünüyoruz Allah kısmet ederse inşallah" şeklinde konuştu. Oğuzhan Ercanlı da, "Uzun bir aradan sonra güneşin açması, kasvetli havalardan sonra şahane oldu. Biz arkadaşlarla Bebek Sahili'nde haftasonunu değerlendirmeye, enerjimizi tazelemeye geldik. Şahane oldu. Yürüyüş yapıyoruz. Herkese tavsiye ederim, güneşin, D vitamininin tadını çıkarsınlar" dedi.

Kaynak: DHA

