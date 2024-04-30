İstanbul'da haftanın ikinci günü trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika
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İstanbul'da haftanın ikinci günü trafik yoğunluğu arttı

İstanbul\'da haftanın ikinci günü trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da haftanın ikinci günü mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında yoğunluk yaşanırken, TEM otoyolunda Sancaktepe ile Ataşehir arasında trafik durma noktasına geldi. Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Okmeydanı ile Zincirlikuyu arasında trafik yoğunluğu görüldü. Metrobüs, metro, otobüs, tramvay ve aktarma istasyonlarında da yoğunluk yaşandı.

30.04.2024 19:40
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İstanbul'da haftanın ikinci günü mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kartal ile Kadıköy arasındaki bölümünde her iki yönde araç yoğunluğu oluşurken, TEM otoyolunda da Sancaktepe ile Ataşehir arasındaki bölümde yoğunluk görüldü.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Okmeydanı ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde trafik durma noktasına gelirken, bağlantı yollarında da yoğunluk gözlendi.

TEM otoyolu Okmeydanı bağlantı yolu, Hasdal Kavşağı'nda da yoğunluk yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Altunizade'den başlıyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde her iki yönde trafik ağır seyretti.

Karaköy ve Beşiktaş Meydanı sahil yolunda da trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülerin yavaş ilerlediği gözlendi.

Öte yandan, akşam iş çıkışında evlerine dönen vatandaşlar metrobüs, metro, otobüs, tramvay ve aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: AA

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