Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, İSTANBUL'da haftanın son iş günü olmasıyla trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 18.30 itibarıyla trafik yüzde 80 olarak ölçüldü.
İstanbul'da haftanın son iş gününde akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşandı. D-100 kara yolunda araçlar durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 18.30 itibarıyla trafik yüzde 80 olarak ölçüldü.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Haftanın Son İş Günü Trafik Yoğunluğu İle Geçti - Son Dakika
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