İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul\'da haftanın üçüncü iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın üçüncü iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

05.06.2024 09:36
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İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın üçüncü iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Tuzla, Pendik ve Kartal mevkilerinde Kadıköy istikametinde yoğunluk görülüyor. Ters istikamette Maltepe'den Pendik'e kadar trafik akıcı seyrederken Pendik Köprüsü'nden sonra araçlar ağır ilerliyor.

Bostancı'dan başlayan trafik yoğunluğu ise Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda da Edirne istikametinde Kartal'dan Çamlıca gişelere, Ankara yönünde ise Kurtköy ayrımına kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Ataşehir'de başlayan trafik sıkışıklığı da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü- Avcılar arasında trafik ağır ilerlerken, Edirne yönü Haramidere mevkisinde bağlantı yollarından katılımın da etkisiyle trafik yoğunlaşıyor.

Haliç Köprüsü'nde başlayan trafik yoğunluğu ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor.

Kent genelinde metrobüs, metro ve İETT ile tramvay istasyonları ve aktarma noktalarında da yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Altunizade, Mecidiyeköy ve Cevizlibağ gibi toplu taşımanın ana duraklarında yolcular yoğunluk nedeniyle araçlara binmekte zaman zaman zorlanıyor.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu ortalama yüzde 65'e kadar yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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