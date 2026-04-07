İstanbul'da Haksız Kazanç Operasyonu: 8 Tutuklama

07.04.2026 10:44
İstanbul'da 'nakliyeci' gruplarından dolandırıcılık yapan 8 şüpheli tutuklandı, 70 bin dolar değerinde ürün ele geçirildi.

İstanbul'da "nakliyeci" gruplarından ve ilan sitelerinden ulaştıkları firmaların ürünlerini bir miktar ücret karşılığında alıcıya teslim etme bahanesiyle alıp plaka değiştirdikten sonra kendi depolarına indirerek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına gelen ithalat ve ihracat yapan firmaların nakledilmesi gereken ürünleri teslim alarak "dolandırıcılık" eylemleriyle haksız kazanç sağlandığı yönündeki şikayetler üzerine çalışma yaptı.

Çalışmalarda ekipler, satıcı firmaların nakledilmesi gereken ürünleri için "nakliyeci" gruplarına ve sitelerine verdikleri ilan sonucu cep telefonuyla aranarak şüphelilerle anlaşma sağladıkları, ürünleri tırlarına bağlı dorselere yükleyerek teslim alan şüphelilerin plaka değiştirdikten sonra yükleri kendi garajlarına indirdiklerini tespit etti.

Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri ile yapılan ortak çalışma sonucu 2 eylemden toplamda 20 ton alüminyum ve 32 hurda bisikleti "nakliye" bahanesiyle alan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 9 şüpheliye yönelik 27 Mart'ta İstanbul merkezli Aksaray, Konya, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanırken, Aksaray'da bulunan depolarında 70 bin dolar değerinde ketçap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin de farklı suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Öte yandan, şüphelilerin ürünleri tırın dorsesine yükledikten sonra uzaklaşmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

