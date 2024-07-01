İstanbul'da Haliç Köprüsü Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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İstanbul'da Haliç Köprüsü Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metrobüs yolunda yapılacak asfalt yenileme çalışması nedeniyle Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikametini 3 Temmuz'da saat 23.00'ten itibaren trafiğe kapatacak. Çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor. Trafik akışı, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhalarıyla sağlanacak.

01.07.2024 11:53
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), metrobüs yolunda yapılacak asfalt yenileme çalışması kapsamında 3 Temmuz'da saat 23.00'ten itibaren Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yapılacak.

Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla 3 Temmuz'da saat 23.00'den itibaren başlayacak çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülecek, işlem tamamlandığında ise yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serilecek.

???????Trafik akışı, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları kullanılarak sağlanacak.

Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak. Bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanması planlanırken Beylikdüzü yönü ise çalışmadan etkilenmeyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Haliç Köprüsü Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Haliç Köprüsü Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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