İstanbul\'da Haraç Çetesi Çökertildi

İSTANBUL'da haraç almak için iş yerlerini kurşunladıkları iddia edilen yeni nesil suç örgütü üyesi 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin 6 eylem yaptıkları belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda ise tabanca ve çok sayıda mermi bulunmuştu. Yaşları küçük olduğu için şüphelilerden İ.A. (16) ile E.E. (17) Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilirken diğer şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler'de 6 iş yerini haraç almak için kurşunladıkları belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.G. (18), M.Ö. (19) ile A.Ş. (21) Asayiş Şube Müdürlüğünden yaşları küçük olan iki şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.