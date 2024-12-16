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İstanbul'da Hastaneye Saldırı Kamerada

İstanbul\'da Hastaneye Saldırı Kamerada

Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında hastaneye saldırı anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

16.12.2024 13:18
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İstanbul'da, Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan özel hastaneye saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Uran Caddesi'nde bulunan ve yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Avcılar Hospital Hastanesi'ne sabah saatlerinde zarar verildiği ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Hastanenin giriş kısmındaki camların kırık olduğunu gören ekipler, hastane sorumlusu olduğunu söyleyen E.E. ve olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Ö.Y. ile görüştü.

Şüpheli Ö.Y, polislere, çocuğunun hasta olmasından hastaneyi sorumlu tutuğunu ve bu gerekçeyle hastane duvarına aracıyla vurup zarar verdiğini ifade etti.

Alkollü olduğu belirlenen Ö.Y. gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin cama ve kapıya vurduğu, daha sonra hastane duvarına araçla çarptığı anlar yer alıyor.

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 hastanenin ruhsatı iptal edilerek, hizmetlerine son verilmişti.

Kaynak: AA

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