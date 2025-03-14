İstanbul'da Hava Değişiklikleri Bekleniyor: Soğuk ve Sıcak Arasında Dalgalanmalar - Son Dakika
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İstanbul'da Hava Değişiklikleri Bekleniyor: Soğuk ve Sıcak Arasında Dalgalanmalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, 14 Mart 2025 tarihli hava tahmin raporunu açıkladı. Haftasonu sıcaklıkların 25 dereceye kadar yükselebileceği, ardından soğuk hava dalgasıyla düşüş yaşanacağı bildirildi. Mart ayının son haftasında sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine döneceği tahmin ediliyor.

14.03.2025 11:20  Güncelleme: 11:21
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(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 14 Mart 2025 Cuma gününe ait haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre; İstanbul'da bugün hava sıcaklıkları 15 derece civarında başlayacak ve öğle saatlerinde 23 dereceye kadar yükselecek. Gün içerisinde çoğunlukla güneşli bir hava beklenirken, yağış öngörülmüyor. Rüzgarın lodos yönünden esmesiyle zaman zaman şiddetini artırarak sert rüzgarlar oluşturabileceği belirtiliyor. Ancak İstanbul'da hava aniden soğuyacak... Hava sıcaklığı hafta sonu 25, gelecek hafta 5 dereceyi görecek.

AKOM'a göre, 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günlerinde sıcaklıkların 24-25 derece seviyelerine ulaşması beklenirken, Pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor. Ancak 17 Mart Pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği ve hafta ortasına kadar 5 derece civarlarına gerileyeceği bildirildi. 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde ise yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.

"Mart sonunda hava mevsim normallerine dönecek"

AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre; Mart ayının ilk yarısı yaz tadında geçerken 18 Mart - 23 Mart tarihleri arasında kış koşullarının etkili olacağı belirtiliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Mart ayının son haftası ve Ramazan bayram haftası boyunca sıcaklıkların tekrardan mevsim normallerine yükselmesi öngörülüyor. AKOM, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, İstanbulluları ani sıcaklık değişimlerine karşı önlem almaya çağırdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Hava Değişiklikleri Bekleniyor: Soğuk ve Sıcak Arasında Dalgalanmalar - Son Dakika

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