İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

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İstanbul'da sıcaklıklar bugün akşamdan itibaren 8 dereceye kadar düşecek. Soğuk hava perşembe gününe kadar megakentte etkisini gösterecek.

SICAKLIKLAR 8 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR

İstanbul Valiliği, bugün akşamdan itibaren kent genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece düşeceğini bildirdi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji'ye göre, pazar akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemizde 4 ila 8 derece düşmesi, İstanbul'da sıcaklıklarının 21 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir. Soğuk havanın perşembe bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

"SIRADAN BİR HAVA OLAYI DEĞİL"

Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ani sıcaklık düşüşünün sıradan bir hava olayı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: " Marmara'da bugün yarın (bugün) 30 derece ve üzerinde olan sıcaklıklar Pazartesi 20 dereceye kadar düşecek. 1 günde 10 derece sıcaklık düşüşü sıradan bir hava olayı değildir. İzmir bugün 30, pazartesi 24 derece. Önümüzdeki hafta soğuma doğuya kayacak, hafta sonu batıda tekrar ortalamaya yükselecek."