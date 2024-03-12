İstanbul'da Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Mehmetçikler Sahur Yaptı - Son Dakika
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İstanbul'da Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Mehmetçikler Sahur Yaptı

İstanbul\'da Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığı\'nda Mehmetçikler Sahur Yaptı

İstanbul'un Şile ilçesinde bulunan Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda vatani görevini yerine getiren askerler, ramazan ayında da eğitimlerine devam ederken sahur yapma imkanı buldular. Komutanlarıyla birlikte sahur yapan askerler, vatan sevgisini her şeyin üstünde tutarak görevlerini yerine getiriyorlar.

12.03.2024 12:08  Güncelleme: 12:10
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İstanbul'da Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında vatani görevini yapan askerler, ramazanda da eğitimlerine devam ederken sahurunu da yaptı.

İstanbul'un Karadeniz sahilindeki ilçesi Şile'deki komutanlıkta vatani görevinde bulunan Mehmetçiğin birimdeki komutanlarıyla yaptığı sahur, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Dua ile başlayan sahuru komutanlarıyla yapan askerlerin bir kısmı yemeğin ardından nöbete bir kısmı da eğitim alanına gitti.

"On bir ayın sultanı" ramazanı ilk kez evinden uzakta geçiren Mehmetçik, vatan sevgisini her şeyin üstünde tutuyor.

Hava savunma silahlarının eğitimini alıyorlar

Dört aydır vatani görevini yapan er Muhammed Ali Taşkın, "Komutanlarımızla beraber sahurumuzu yaptık. Vatan savunması bize emanettir." diyerek, ailesine selam gönderdi.

Çavuş Ahmet Fatih Yokuş da 5 aydır askerlik vazifesini yerine getirdiğini, vatan savunmasını emanet olarak gördüklerini dile getirdi.

Astsubay Kıdemli Çavuş Ümit Mudu da "Buradaki asli vazifemiz, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan hava savunma silah sistemlerinin eğitimlerini, vatan hizmetlerini yerine getiren Mehmetçiğimize vermektir. Bugün Mehmetçiklerimizle birlikte sahurumuzu yaptık. Vatanımızın savunması bize emanet." diye konuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Şile, Spor, Güncel, Son Dakika

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