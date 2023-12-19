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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması - Son Dakika
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması

İstanbul polisi, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında detaylı aramalar yapıldı ve şüpheli kişilerin GBT sorguları gerçekleştirildi. Narkotik köpeği de uygulamaya katıldı.

İstanbul\'da helikopter destekli huzur uygulaması
19.12.2023 - 21:59,
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İstanbul polisi, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında araçlarda detaylı arama yapıldı, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri destek verdi.

Kaynak: AA
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İstanbul, Kadıköy, Beyoğlu, Taksim, Güvenlik, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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