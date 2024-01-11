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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul'da polis, Fatih, Beyoğlu, Kadıköy ve birçok ilçede helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlere ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Taksim'deki denetim noktasında araçlar arandı ve kimlik kontrolü yapıldı. Narkotik dedektör köpeği de uygulamaya katıldı.

İstanbul\'da helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi
11.01.2024 - 21:05,  Güncelleme: 21:06
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İstanbul'da polis, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" gerçekleştirdi.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Taksim'deki denetim noktasında durdurulan araçlar polis ekiplerince arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Helikopter destekli uygulamaya narkotik dedektör köpeği de katıldı.

Kaynak: AA
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