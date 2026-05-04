İstanbul'da Hıdırellez Çırpıcı Parkı'nda Kutlanacak

(İSTANBUL) Anadolu'dan Balkanlara geniş bir coğrafyada yaşatılan Hıdırellez geleneği Çırpıcı Parkı'nda İstanbullularla birlikte kutlanacak. İBB tarafından düzenlenen Hıdırellez Bayramı, konserin yanı sıra Hıdırellez ritüellerinin gerçekleştirildiği bir şölene dönüşecek. İBB Çırpıcı Şehir Parkı'nda gerçekleşecek 'Baharın Sesi' etkinliği atölyeler, çocuk etkinlikleri, halk danslarıyla düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kadim gelenek Hıdırellez Günü'nü Bakırköy Çırpıcı Parkı'nda 5 Mayıs Salı günü 15.00-21.30 saatlerinde gerçekleştirilecek Hıdrellez Şenliği ile kutlayacak. Baharın coşkusunu, bolluk, bereketi ruhumuza taşıyan Hıdırellez Günü'nde bazı özel ritüeller gerçekleştiriliyor. İnanışa göre Hıdırellez Günü, Hızır ve İlyas Peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gündür. Bolluk ve bereket hanenize akar. Dilekler gerçekleşir. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece dilekler yazılır, çizilir bir gül ağacına asılır keseyle ardından sabahın ilk ışıklarında bu dilekler suya atılır. Böylelikle bu eşsiz gecede yeryüzünde oluşan bu güzel enerji frekansıyla dilekler gerçekleşir.

İBB'nin bu bereketli günde İstanbulluları bir araya getirdiği şölende fotoğraf alanı, ikramlar, ritüllerin gerçekleştirildiği alanlar, Nahıl Direği, dileklerin bağlanacağı gül ağaçları yer alacak. Aynı zamanda yarışmalar düzenlenecek ve geleneksel oyunlar oynanacak.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbullular için etkinlik alanının kapıları 15.00'te açılırken girişte misafirlere hediye dağıtımı yapılacak. 17.00'de düzenlenecek ilk konserle birlikte misafirlere lokma ve reyhan şerbeti ikramı sunulacak. Şölende, Buzuki Orhan, Cümbüş Cemaat ve Rumeli Ekrem sahnede olacak. Romanistanbul dans gösterisi, Balkan halk dansları gösterisi, Roman halk gösterisi gerçekleştirilecek.

Etkinliğin orta alanına bir "Nahıl Direği" inşa edilirken, 2 adet gül ağacı, halat çekme, çuval yarışı, 2 adet tavşanlı kısmet kutusu gibi geleneksel oyun ve etkinliklerle İstanbullular bu heyecana ortak olacak. Atölye alanında ise su çömleği, çiçekten taş yapımı, gül yapımı, uçurtma, aromaterapi ve dilek kesesi atölyeleri gerçekleştirilecek. Ayrıca İBB Kadın ve İBB Çocuk da atölyeleriyle alanda yer alacak.