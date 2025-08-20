İstanbul'da Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
İstanbul'da Hırsızlar Yakalandı

İstanbul'da Hırsızlar Yakalandı
20.08.2025 10:43
İstanbul'da park halindeki kamyonlardan hırsızlık yapan iki şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da park halindeki kamyonlardan ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerince çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 4 Ağustos'ta Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, T.Y.'ye ait park halindeki kamyonun dorse kapısını açan şüpheliler, 135 bin lira değerinde 5 koli ayakkabı çaldı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 8 Ağustos'ta yine Ümraniye'de bu kez E.K.'ya ait iş yerine giren şüpheliler, piyasa değeri 300 bin lira olan pirinç döküm çubuklarını çaldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, her iki olayı da aynı şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti.

ÇEKMEKÖY'DE YAKALANDILAR

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri takibe aldı. 11 Ağustos'ta Esenşehir Mahallesi Karaçam Sokak'ta park halindeki kamyonun dorsesinden 80 bin lira değerinde ayçiçek yağı çalınması üzerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kullandığı minibüsün plakasını belirleyen ekipler, aracı Çekmeköy Selim Dede Caddesi'nde durdurarak 2 şüpheliyi çaldıkları eşyalarla birlikte yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan şüphelilerden B.S.'nin 16, K.K.'nın ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: DHA

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
