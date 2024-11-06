İstanbul\'da Hırsızlık Çetesi Çökertildi

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İSTANBUL'da park halindeki otomobillerin hayalet ekran olarak bilinen elektronik donanımları ile girdikleri ev ve işyerlerinden aldıkları kontak anahtarlarıyla otomobil çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anları güvenlik kameraları kaydetti.

Esenyurt, Esenler, Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde yaşanan otomobil hırsızlıkları ve otomobilden hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızların birçok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin plakasını değiştirdikleri çalıntı araçlarla park halindeki otomobillerin yanına yaklaşarak dakikalar içinde elektronik donanımları sökerek çaldıkları görüldü. Şüphelilerin bir olayda otomobil çaldıkları anlarda güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüldü.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bağcılar'da yaptıkları operasyonda şüpheliler Yüksel A. (19) ile Tolga E. (22)'yi gözaltına aldı. Şüpheli Yüksel A.'nın daha önceden 14 suç kaydı olduğu belirlendi. Polis soruşturması sonucu şüphelilerin 7 araçtan hayalet ekran olarak bilinen elektronik donanımın çalınması, 3 otomobil ve 1 plaka hırsızlığının failleri olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.