İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 24 Tutuklama

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İstanbul'da aralarında husumet bulunan 2 suç örgütüne yönelik "Kuyu-23 Operasyonu"nda yakalanan 29 şüpheliden 24'ü tutukladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Ağustos'ta Bahçelievler ilçesinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişinin yaralandığı, aynı ilçede 30 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırı sonucu örgüt üyesi E.K'nin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı, aynı gün Bahçelievler Devlet Hastanesi önündeki silahlı saldırı da orada bulunan polis memuru, jandarma personeli, özel güvenlik görevlisi ve 2 vatandaşın yaralandığı olaylara ilişkin gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 5'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmada, söz konusu olayların aralarında husumet bulunan 2 ayrı suç örgütü üyelerince gerçekleştirildiği belirlenmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da birbiriyle husumetli 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-23 Operasyonu"nda 29 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.