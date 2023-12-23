 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da 'Huzur İstanbul' asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' asayiş uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul'da yapılan 'Huzur İstanbul' asayiş uygulamasında 406 zanlı gözaltına alındı ve birçok suç eşyası ele geçirildi. Ayrıca, 565 yer denetlendi ve 6 iş yerine idari işlem yapıldı.

İstanbul\'da \'Huzur İstanbul\' asayiş uygulaması gerçekleştirildi
23.12.2023 - 06:10,
Abone Ol

İstanbul'da "Huzur İstanbul" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam 20.00-22.00 saatlerinde kent genelindeki 219 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına 1635 personelin yanı sıra polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot katıldı.

Saat 22.00'de başlayan ikinci aşamada 1560 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan 181 bin 117 kişiden 636'sının farklı suçlardan arandığı, 128'inin yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

Uygulama kapsamında 406 zanlı gözaltına alındı, 19 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 171 fişek, 644 gram uyuşturucu, 364 uyuşturucu hap, 73 sentetik ecza malzemesi ile bunların satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 790 lira ele geçirildi.

Halka açık 565 yerin denetlendiği uygulamada 6 iş yerine idari işlem yapıldı, 10 bin lira para cezası kesildi.

Denetimlerde, 21 bin 448 araç ve 1367 motosiklet kontrol edilirken, bunların 1102'si ile 34 sürücü hakkında işlem yapıldı, 9 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülere toplam 608 bin 636 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güvenlik, Uyuşturucu, Gözaltı, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Huzur İstanbul' asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika


00:47
Fransız askerleri Nijer'den çekildi Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04
AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52
Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları
22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi

Son Dakika
00:47 Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04 AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 06:16:21. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 'Huzur İstanbul' asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement