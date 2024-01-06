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İstanbul'da Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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İstanbul'da Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü kutlandı

İstanbul'da Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ayinlerin ardından Ortaköy ve Yeşilköy'de denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Ayinlerin ve törenlerin ardından katılımcılar dualar eşliğinde haçı denizden çıkarmak için yarıştı.

İstanbul\'da Hz. İsa\'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü kutlandı
06.01.2024 - 14:05,
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Mustafa Mert KARACA/ İSTANBUL, HZ. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ayinlerin ardından Ortaköy ve Yeşilköy'de denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle, bu yıl da ayin ve denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Yeşilköy'deki Ayastefanos Kilisesi'nde yapılan ayinin ardından öğlen saatlerinde cemaat ve din adamlarının oluşturduğu kortej, kiliseden çıkarak dualar eşliğinde sahile doğru yürüdü. Sahilde okunan duaların ardından Derkon Metropoliti Apostol iskeleden haçı denize attı. Teknede bekleyenler haçı çıkarmak için denize atladı. Katılımcılar haçı çıkartmak için birbirleriyle yarıştı. Haça ulaşan ilk kişi olan Niko Aslaner "Atladığımdan beri ben alıyorum haçı, bu dördüncü alışım. Yatağımdan uyandırdılar, uyandım geldim. Bu sene yine ben aldım, güzel oldu" diye konuştu.

Beşiktaş, Ortaköy Ayios Fokas Rum Ortodoks Kilisesi'nde de ayin düzenlendi. Ayinin ardından ziyaretçiler haç atma törenini izlemek için Ortaköy İskelesi'nde toplandı. Yapılan duaların ardından ipe bağlanan haç 3 kez denize atılarak geri çekildi.

Kaynak: DHA
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