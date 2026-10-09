İstanbul'da iki çağrı merkezine baskın düzenlendi, 95 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da iki çağrı merkezine baskın düzenlendi, 95 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul\'da iki çağrı merkezine baskın düzenlendi, 95 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı operasyonunda Beyoğlu ve Şişli'deki iki çağrı merkezine baskın yapıldı, 95 şüpheli gözaltına alındı. Poligraf kullanan 2 şüpheli yakalanırken, gözaltına alınanlardan 34'ü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi, 62'si adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, Beyoğlu ve Şişli'de bulunan iki ayrı çağrı merkezine baskın yapıldı. Operasyonda 95 şüpheli gözaltına alınırken, poligraf cihazı kullandığı belirlenen 2 şüpheli de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası yatırım dolandırıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini Beyoğlu ve Şişli'de bulunan iki ayrı çağrı merkezi üzerinden organize ettikleri tespit edildi. Delillerin toplanması ve suç faaliyetlerinin aydınlatılması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 95 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmaların devamında, çağrı merkezlerinde işe alım ve iş akdinin feshi süreçlerinde çalışanların emniyet ve adli makamlarla iş birliği içinde olup olmadıklarını belirlemek amacıyla poligraf testine tabi tutuldukları tespit edildi. Cihazı kullandığı belirlenen 2 şüpheli de yakalanırken, poligraf cihazına el konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 34'ü, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Şüphelilerden 1'i adli makamlarca serbest bırakılırken, 62 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
Dolandırıcılık3. SayfaİstanbulGözaltıBeyoğluGüncelŞişliSuçSon Dakika

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