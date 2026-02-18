İstanbul\'da İlk Teravih Namazı Coşkusu

RAMAZAN ayının ilk teravih namazı için İstanbullular camilere akın etti.

Ramazan ayının ilk teravih namazı için yüzlerce kişi İstanbul'un sembol camilerinden Sultanahmet Cami ve Çamlıca Cami'ne geldi. Akşam saatlerinden itibaren camileri doldurmaya başlayan İstanbullular 'On bir Ayın Sultanı' ramazan ayının ilk teravih namazını, yatsı ezanının okunmasıyla camilerin içinde kıldı. Genç - yaşlı birçok kişi ellerini semaya açarak dua etti.

MAHYALAR CAMİLERDE YAKILDI

Ramazan ayı için gelenekselleşen mahyalar Sultanahmet ve Çamlıca Cami'lerinin minarelerine asıldı. Mahyalar kılınan ilk teravih namazı ile birlikte yakılmaya başlandı.