İstanbul'da İran'a Destek Eylemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da İran'a Destek Eylemleri

İstanbul\'da İran\'a Destek Eylemleri
01.03.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı İstanbul'da eylem yapıldı, emperyalizme tepki verildi.

İsrail ve ABD'nin saldırdığı İran'a destek için Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda ve Küçükçekmece'de eylem düzenlendi.

Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen İslam Dayanışma Platformu üyeleri, bir süre tekbir getirip, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Necmettin Irmak, emperyalistlerin yeni dönemde Müslüman coğrafyalarını çiğneyerek işgallerini sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Irmak, 100-150 yıldır İslam coğrafyasını işgal eden bu emperyalist sürecin aslında bir taraftan da nihayete erdiğini dile getirerek, "Hem 7 Ekim ve 8 Aralık, hem de Afganistan, Suriye, Filistin, Gazze artık bu sürecin böyle gitmeyeceğini göstermiştir. Endişelerinden dolayı bu süreci yeni bir işgal evresine dönüştürmek için ellerinden gelen çabayı sarf etmekteler. Dolayısıyla bugün İslam coğrafyasının pek çok yerinde siyonist kuşatmayı, siyonist çerçevelemeyi gerçekleştirmek adına bütün zulümleri işlemekteler. Ne hak ne adalet ne de insanlıktan nasibini almamış bir şekilde her yere saldırmaktalar." diye konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından parktan ayrıldı.

Küçükçekmece'deki protesto

Caferi Alimler Birliği, Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) ve Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezi çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda kişi, Küçükçekmece'deki Zeynebiye Camisi ve Kültür Merkezi önünde toplandı.

Ellerinde ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fotoğraflarını da taşıyan katılımcılar, ABD ve İsrail'e tepki gösteren sloganlar attı.

Protesto gösterisinde yapılan konuşmalarda, saldırılar kınandı ve birlik mesajı verildi.

Eylem sırasında bazı katılımcılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarının yer aldığı dövizleri yere bırakarak ezdi, ABD ve İsrail karşıtı dövizlerin bir kısmı da alanda yakıldı.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı gösteri, olaysız sona erdi.

Kaynak: AA

Saraçhane Parkı, Küçükçekmece, İstanbul, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da İran'a Destek Eylemleri - Son Dakika

Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık

18:37
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir
17:59
Pentagon: İran’ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
17:53
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
17:03
İran ’Abraham Lincoln’u hedef aldı, ABD’den açıklama geldi
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:41
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 19:20:06. #.0.5#
SON DAKİKA: İstanbul'da İran'a Destek Eylemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.