İstanbul\'da İran\'a Destek Eylemleri

İsrail ve ABD'nin saldırdığı İran'a destek için Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda ve Küçükçekmece'de eylem düzenlendi.

Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen İslam Dayanışma Platformu üyeleri, bir süre tekbir getirip, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Necmettin Irmak, emperyalistlerin yeni dönemde Müslüman coğrafyalarını çiğneyerek işgallerini sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Irmak, 100-150 yıldır İslam coğrafyasını işgal eden bu emperyalist sürecin aslında bir taraftan da nihayete erdiğini dile getirerek, "Hem 7 Ekim ve 8 Aralık, hem de Afganistan, Suriye, Filistin, Gazze artık bu sürecin böyle gitmeyeceğini göstermiştir. Endişelerinden dolayı bu süreci yeni bir işgal evresine dönüştürmek için ellerinden gelen çabayı sarf etmekteler. Dolayısıyla bugün İslam coğrafyasının pek çok yerinde siyonist kuşatmayı, siyonist çerçevelemeyi gerçekleştirmek adına bütün zulümleri işlemekteler. Ne hak ne adalet ne de insanlıktan nasibini almamış bir şekilde her yere saldırmaktalar." diye konuştu.

Grup, basın açıklamasının ardından parktan ayrıldı.

Küçükçekmece'deki protesto

Caferi Alimler Birliği, Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) ve Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezi çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda kişi, Küçükçekmece'deki Zeynebiye Camisi ve Kültür Merkezi önünde toplandı.

Ellerinde ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fotoğraflarını da taşıyan katılımcılar, ABD ve İsrail'e tepki gösteren sloganlar attı.

Protesto gösterisinde yapılan konuşmalarda, saldırılar kınandı ve birlik mesajı verildi.

Eylem sırasında bazı katılımcılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarının yer aldığı dövizleri yere bırakarak ezdi, ABD ve İsrail karşıtı dövizlerin bir kısmı da alanda yakıldı.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı gösteri, olaysız sona erdi.