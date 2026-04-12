İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu Saldırısının Detayları Açıklandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beşiktaş'taki İsrael Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda üç terörist, polislere ateş açtı. Olayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Saldırının DEAŞ tarafından planlandığı bildirildi.

Nefes yazarı Aytunç Erkin, İstanbul'daki İsrail konsolosluğu önünde gerçekleştirilen silahlı saldırının detaylarını yazdı. Teröristlerin 7 Nisan 2026'da saat 12.30'da, İstanbul/Beşiktaş'ta, İsrail Konsolosluğu/Levent'te, O. Ç. tarafından kiralanan beyaz araçtan sırt çantalı ve uzun namlulu silahlarla inerek 'Allahu Ekber' diye tekbir getirdiğini belirtti. Üç terörist konsolosluğa doğru ilerleyip polislere ateş açtı, polisler de karşılık verdi.

Çatışmada, Yunus Emre Sarban öldürüldü, A. İ. ve O. Ç. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıdan önce 1-2 Nisan'da keşif yaptıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı, 12'si adliyeye çıkarıldı, 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı, 1'i ifade sonrası serbest kaldı.

Eylemin DEAŞ tarafından planlandığı, tutuklanan şüphelilerin örgütle organik bağ içinde hareket ettiği, eylemden haberdar olduğu ve silah sağladığı belirtildi. Şüphelilerin cihazlarında, 'Allah onları bizlerin eliyle yok etmeyi nasip etsin' gibi mesajlar, saldırıda kullanılan araç resimleri ve DEAŞ yöneticilerine ait görseller bulundu. Ayrıca, M. A. tarafından O. Ç.'ye para gönderildiği ve araç GPRS verilerinin M. A.'nın ikameti çevresinde tespit edildiği ifade edildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İstanbul Beşiktaş, İstanbul, Güvenlik, Olaylar, İsrail, Güncel, Terör, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 13:31:22. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.