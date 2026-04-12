İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu Saldırısının Detayları Açıklandı

Nefes yazarı Aytunç Erkin, İstanbul'daki İsrail konsolosluğu önünde gerçekleştirilen silahlı saldırının detaylarını yazdı. Teröristlerin 7 Nisan 2026'da saat 12.30'da, İstanbul/Beşiktaş'ta, İsrail Konsolosluğu/Levent'te, O. Ç. tarafından kiralanan beyaz araçtan sırt çantalı ve uzun namlulu silahlarla inerek 'Allahu Ekber' diye tekbir getirdiğini belirtti. Üç terörist konsolosluğa doğru ilerleyip polislere ateş açtı, polisler de karşılık verdi.

Çatışmada, Yunus Emre Sarban öldürüldü, A. İ. ve O. Ç. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıdan önce 1-2 Nisan'da keşif yaptıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı, 12'si adliyeye çıkarıldı, 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı, 1'i ifade sonrası serbest kaldı.

Eylemin DEAŞ tarafından planlandığı, tutuklanan şüphelilerin örgütle organik bağ içinde hareket ettiği, eylemden haberdar olduğu ve silah sağladığı belirtildi. Şüphelilerin cihazlarında, 'Allah onları bizlerin eliyle yok etmeyi nasip etsin' gibi mesajlar, saldırıda kullanılan araç resimleri ve DEAŞ yöneticilerine ait görseller bulundu. Ayrıca, M. A. tarafından O. Ç.'ye para gönderildiği ve araç GPRS verilerinin M. A.'nın ikameti çevresinde tespit edildiği ifade edildi.