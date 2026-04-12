İstanbul'daki Terör Saldırısında IŞİD Bağlantıları Ortaya Çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta, boş olan İsrail Konsolosluğu önünde meydana gelen terör saldırısında 1 ölü, 2'si yaralı 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin 9 kişi tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklanan şüphelilerin terör örgütü IŞİD bağlantıları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk yazısında ortaya konuldu. Saldırgan E. Ç.'nin O. Ç. ile irtibatlı olduğu, dijital materyallerinde çok sayıda kimlik fotoğrafı bulunduğu ve O. Ç. ile yazışmalarında "Allah onları bizlerin eliyle yok etmeyi nasip etsin" gibi mesajların yer aldığı belirlendi. Saldırganın IŞİD hiyerarşisinde bilerek yer aldığı ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçuna dair somut deliller bulunduğu ifade edildi.

M. A. isimli saldırganın dijital materyallerinde Halis Bayancuk'a (Ebu Hanzala) ait çok sayıda resim ve "Tevhid Şirki yenecek" görseli bulunduğu, ayrıca IŞİD operasyon haberleri hakkında web geçmiş kayıtları olduğu öğrenildi. V. Y.'nin telefonunda Halis Bayancuk ve IŞİD'in sözde üst düzey yöneticisi İlyas Aydın'a ait görseller bulunduğu aktarıldı.

M. İ. isimli saldırganın saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu, sosyal medya hesaplarında Hizb ut Tahrir medya bürosu başkanı Mahmut Kar'ın paylaşımlarını alıntıladığı ve şiddet içerikli mesajlar paylaştığı tespit edildi. Ayrıca telefonunda "Ruhsatsız silah nasıl alınır" videosu ve saldırıda kullanılan silahlara ait resimler bulunduğu ortaya çıktı.

Ö. B.'nin telefonunda Suriye'de aranan terörist Recep Baltacı, Halis Bayancuk, İlyas Aydın ve Ramazan Oral'a ait görseller bulunduğu bildirildi. M. A. K.'nin telefonunda çok sayıda silah görseli ve metruk arazide atış yaptığı videosu olduğu, evinde yapılan aramalarda av tüfeği, şarjörler, fişekler ve çeşitli bıçaklar ele geçirildiği aktarıldı.

C. Ç.'nin saldırgan O. Ç.'nin eşi olduğu belirlenirken, sosyal medyasında Halis Bayancuk'un videoları bulunduğu ve O. Ç. ile whatsapp konuşmalarında cihat içerikli yazışmaların yer aldığı öğrenildi. Diğer saldırganların da dijital materyallerinde silah fotoğrafları ve birbirleriyle irtibatlı olduklarına dair deliller bulunduğu ifade edildi.