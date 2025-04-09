İstanbul'da İtfaiye Eri Alımı İçin Uygulama Sınavları Başladı

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevlendirilecek itfaiye eri memurları için uygulama sınavları başladı. Adaylar, KPSS ve yazılı sınav süreçlerinin ardından şimdi de fiziki yeterlilik parkurlarında ter döküyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevlendirilecek itfaiye eri memurları için uygulama sınavları başladı.

Adaylar, KPSS ve yazılı sınav süreçlerinin ardından şimdi de fiziki yeterlilik parkurlarında ter döküyor. İtfaiye eri alımı kapsamında 7 Nisan–2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek uygulama sınavlarına toplam 2 bin 78 aday katılıyor.

Günlük ortalama 120 adayın sınava alındığı süreçte, erkek adaylar 7-28 Nisan, kadın adaylar ise 29 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında parkur ve araç kullanma sınavına girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Kurtuluş Gemicioğlu, sınavlara ilişkin şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere 1532 memur alım ilanına çıkmıştık. Bunlardan 315 zabıta memuru, 785 itfaiye eri alımlarıyla alakalı 26-27 Şubat tarihlerinde bir yazılı sınav yaptık. Yazılı sınavın ikinci aşaması olan uygulama parkurları sınavını yapıyoruz. Bu sınavlar, zabıta memurunun sınavları Polis Akademisi'ne giriş sınavlarında olduğu gibi bir düzende parkur oluşturduk. İtfaiye eri alımı için de zorlu bir parkurumuz var. Bu parkur da yine süre bazlı bir parkur. Süre bazlı yukarıdan aşağıya sıralayarak alacağımız itfaiye eri ve zabıta memuru sayılarını çıkartmış ve aramıza katmış olacağız. Şu anda mülakatlarımız devam ediyor. Bu mülakatlar şeffaf odada yapılıyor. Gelen adaylar kendi sorularını fanustan seçerek cevaplıyor. Gayet şeffaf ve adil, hesap verilebilir bir mülakat gerçekleştiriyoruz. Burada da yine itfaiye ve zabıta alımlarıyla alakalı bir parkurumuz var. Parkur zaten adayların kendi kendine belirlemesini sağlıyor. Adaylar parkurun başlangıcında sürenin başladığı ve parkurun sonunda sürenin bitirildiği yine sayısal verilere bağlı olarak bir alım."

Adaylar 60 kilogramlık cansız mankeni taşıdılar

Adaylar, sınav sürecinde zorlu bir fiziksel yeterlilik sınavından geçiyor. 15'er kiloluk ağırlıklarla toplam 30 kilogramla koşan adaylar, 15 kilogramlık balyozla 50 kilogram ağırlığındaki traktör lastiğini belirlenen çizginin dışına itmeye çalıştı. Parkurun son aşamasında ise 60 kilogramlık cansız mankeni, belirlenen mesafede taşıyan adaylardan, fiziksel yeterliliğin ölçüldüğü son aşamada; adaylardan 30 şınav, 64 kilogramlık bacak presi aletiyle 30 tekrar, 48 kilogramlık karın kası makinesiyle 30 tekrar ve 10 barfiks çekmeleri istendi.

Adaylar, uygulamalı sınavların ardından başarılı olmaları halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev almaya hak kazanacak.

Zabıta memurluğu için ise 7-11 Nisan tarihleri arasında toplam 860 aday sınavlara katılıyor. Erkek adaylar 7-10 Nisan, kadın adaylar ise 11 Nisan günü uygulama parkuruna çıkacak. Günlük ortalama 200 aday sınava alınacak.