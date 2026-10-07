İstanbul'da jandarma 51 kilo uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da jandarma 51 kilo uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmasıyla yurt dışına uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı tespit edilen bir araca operasyon düzenlendi. Araçta 51 kilogram uyuşturucu madde ile 2 cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da bir araca düzenlenen operasyonda, 51 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, yurt dışına uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı tespit edilen bir araca operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında araçta yapılan aramada 51 kilogram uyuşturucu madde ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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