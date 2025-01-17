İstanbul'da Kaçak Alkol Operasyonu: 32 Bin Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak Alkol Operasyonu: 32 Bin Litre Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 32 bin 862 litre kaçak alkol ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

17.01.2025 16:17
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İstanbul'da 32 bin 862 litre kaçak alkolün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyon

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, etil ve metil alkolden sahte içki üreten şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirlemiş, Sultangazi, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Zeytinburnu ve Beykoz'da tespit edilen ikametlere, iş yerlerine ve araçlara operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda, 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol, 227 sahte içki ile damıtma makinesi ele geçirilmiş, zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaçak Alkol Operasyonu: 32 Bin Litre Ele Geçirildi - Son Dakika

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