İstanbul'da Kaçak Cep Telefonu Aksesuarları Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak Cep Telefonu Aksesuarları Operasyonu

İstanbul\'da Kaçak Cep Telefonu Aksesuarları Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda sokulan cep telefonu aksesuarlarının piyasaya sürüleceği ihbarını aldı. 750 milyon liralık sahte ürünün ele geçirildiği operasyonlarda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

16.08.2024 12:16
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda sokulan cep telefonu aksesuarlarının piyasaya sürüleceği ihbarını aldı. 750 milyon liralık sahte ürünün ele geçirildiği operasyonlarda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollarla sokulan cep telefonu aksesuarlarının Fatih'te piyasaya sürüleceğini belirledi. Aksesuarların dünyaca ünlü teknoloji firmalarına ait ürünlerin sahteleri olduğunu belirleyen ekipler, 9 depoya operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık olarak 750 milyon lira olan 286 bin 285 cep telefonu kılıfı, 3 bin 321 bluetooth kulaklık, 945 powerbank, bin 500 cep telefonu kartlığı, 12 bin 832 başlık, kablo ve şarj setleri, bin 600 telefon çantası ve askısı, 900 dünyaca ünlü markalara ait etiket, 14 bin 790 cep telefonu dönüştürücü kablo olmak üzere toplam 320 bin 973 kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 1 kişi ise, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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