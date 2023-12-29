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İstanbul'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 68 Göçmen Yakalandı, 5 Ev Sahibi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 68 Göçmen Yakalandı, 5 Ev Sahibi Gözaltına Alındı

İstanbul'da yapılan denetimlerde 68 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler, kaçak göçmenlerin kaldığı evlere düzenledikleri baskınlarda da 37 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca, kaçak göçmenlere ev kiraladığı belirlenen 5 ev sahibi de gözaltına alındı ve toplamda 212 bin lira ceza kesildi.

29.12.2023 - 10:10,
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İSTANBUL'da kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde 68 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler tarafından kaçak göçmenlerin kaldığı evlere yapılan baskınlarda da 37 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere ev kiraladığı belirlenen 5 ev sahibi de gözaltına alındı. 5 ev sahibine toplam 212 bin lira ceza yazıldı.

İstanbul Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 2 bin 708 yabancı uyruklu kişinin evrakları kontrol edildi. Bu kişilerden evrakları eksik olan ve ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 68 kişi muhafaza altına alındı. Ekipler aynı zamanda Gaziosmanpaşa'da kaçak göçmenlerin Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla geçmeden önce insani olmayan şartlarda bekletildikleri 9 adrese de baskın yaptı. 'Şok ev' olarak tabir edilen adreslerde 37 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda kaçak göçmenlere ev kiralayan 5 ev sahibi de gözaltına alındı. Denetimde ve operasyonlarda yakalanan 105 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Evlerini şok evi haline getirerek düzensiz göçmenlere kiralayan 5 kişiye ise Yabancıları Koruma Kanunu'na istinaden 212 bin 380 lira idari para cezası yazıldı. Şüpheliler hakkında ayrıca adli işlem de başlatıldı.

İstanbul\'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 68 Göçmen Yakalandı, 5 Ev Sahibi Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 68 Göçmen Yakalandı, 5 Ev Sahibi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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